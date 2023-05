Rfi su ascensori stazione, due su tre fuori uso per maltempo

(ANSA) - MONTESILVANO, 23 MAG - "Le ingenti piogge che hanno interessato il territorio hanno causato danni ai componenti elettronici e reso inagibili due dei tre ascensori della stazione. Pertanto, uno degli ascensori risulta regolarmente funzionante". E' quanto precisa Rfi a proposito della vicenda, relativa alla stazione ferroviaria di Montesilvano, denunciata dall'associazione Carrozzine Determinate, in merito ad una donna disabile che, a causa del mancato funzionamento dell'ascensore, è stata portata in braccio sul binario.

"Il ripristino degli altri due impianti è previsto per il prossimo 9 giugno. I tempi sono stati condivisi con l'impresa per il recupero della componentistica", aggiungono da Rfi. Sul portale della società, infatti, si legge che "per lavori in corso i binari 2, 3 e 4 non sono accessibili" fino al 9 giugno.

