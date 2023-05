Il teramano Alessiani vince l'iF Design Award

(ANSA) - PESCARA, 23 MAG - Il teramano Mario Alessiani, 34 anni, vince, ridisegnando un martello, l'iF Design Award nella categoria 'professional concept. Il 'Martello' di Alessiani ora è esposto all' ADI Design Museum di Milano fino a ottobre.

L'iF Design Award è uno dei premi più prestigiosi del settore; 11 mila iscrizioni da 56 paesi nel 2023 e quest'anno spegne le 70 candeline. Di proprietà della iF Design Foundation certificata senza scopo di lucro, promuove il design e il suo significato sociale in maniera indipendente.

'HMMR', il progetto di Mario Alessiani, è un concept per un nuovo modo di disegnare oggetti di uso comune: lui ha ripensato il "martello" rivisto nella forma e nei materiale. "Vedo il martello come un prodotto ergonomico e molto efficiente, a volte iper-progettato. Se pensiamo alle persone che lo usano per compiti estremamente semplici, come piantare un chiodo per un quadro, quello che ci offre il mercato è forse un po' troppo impegnativo.

Quello che ho cercato di fare è di progettarne uno fatto di un unico materiale, con un sistema di produzione estremamente semplice per favorire un processo più ecologico e un eventuale smaltimento più semplice. Per farlo ho ragionato come se non avessi mai visto un martello in vita mia. Il risultato è un oggetto ottenuto dalla piega di un tubo con un tappo a chiudere la parte che martella. Il progetto ha valore simbolico e si esprime come soluzione per un singolo prodotto, ma andrebbe esteso ad altri oggetti da semplificare per favorire una produzione più pacata e uno smaltimento più virtuoso". (ANSA).