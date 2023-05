Giro del mondo ecosostenibile, parte da casa Gregorio Rotolo

(ANSA) - SCANNO, 23 MAG - Un 24enne di origini abruzzesi, Tommaso Farina, e un 25enne spagnolo, Adrian Lafuente, partono per un giro del mondo eco-compatibile dai rispettivi comuni d'origine, Scanno (AQ) e La Alberca (Castiglia e León), il 5 giugno, in occasione della giornata mondiale dell'ambiente, per poi ricongiungersi e proseguire insieme l'impresa, che durerà due anni. "L'idea di un viaggio del mondo eco-sostenibile è sorta - afferma Farina - allo scopo di incidere in qualche misura nella mentalità comune, tradizionale, e contribuire a rendere palese che la transizione ecologica è necessaria e si può fare».

Il giovane scannese, laureato a Breda, in Olanda, con una tesi triennale dal titolo "Abruzzo quattro stagioni", sulla risoluzione del problema della stagionalità turistica nei paesi del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e con una laurea magistrale a Rotterdam in "Global business and sustainability", ha scelto di partire dal bio agriturismo "Valle scannese" dell'azienda agricola fondata dal pastore Gregorio Rotolo, venuto a mancare a marzo 2022. "Quella di Gregorio è una realtà che rappresenta un modo di operare rispettoso del benessere animale e della biodiversità, quindi un luogo di partenza coerente con quello che stiamo andando a fare», prosegue Farina.

Un giro del mondo senza prendere aerei, mettendo in pratica stili di vita a basso impatto ambientale e con il confronto con altre iniziative rispettose dell'ecosistema che possono essere istruttive e fonte d'ispirazione, attraverso contenuti digitali che i due giovani intendono diffondere. L'impresa si chiama "Project Kune", progetto che in esperanto significa "Insieme" e che ritrae nel logo un torsolo di mela. Il saluto a Farina si terrà con una cerimonia il 4 giugno presso il bio agriturismo "Valle scannese", dove si pianterà per l'occasione un melo locale. (ANSA).