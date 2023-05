Università L'Aquila,con progetto Situm opportunità di lavoro

(ANSA) - L'AQUILA, 22 MAG - Dei 19 laureati che hanno partecipato alla prima stagione di Situm, la Scuola di innovazione tecnologica, umanistica e manageriale portata avanti in sinergia con l'università degli studi dell'Aquila, 17 hanno trovato subito un'occupazione e tra questi, in 6 hanno iniziato a lavorare nelle imprese Situm dove hanno fatto il tirocinio. Lo hanno raccontato con grande entusiasmo i ragazzi che hanno partecipato alla prima e alla seconda edizione di Situm durante la cerimonia nell'aula dell'abbazia benedettina di Sant'Urbano, ad Apiro (Macerata). Nato nel febbraio 2020 con l'Università Politecnica delle Marche e l'Università degli Studi di Perugia, al progetto Situm nel 2022 si è aggiunta l'Università dell'Aquila. Obiettivo comune è favorire lo sviluppo del territorio marchigiano, umbro e abruzzese con la creazione di lavoro e imprenditorialità.

Con lo slogan "Cambia prospettiva - Metti il tuo futuro al centro" le tre istituzioni accademiche intendono fare squadra per offrire ai giovani l'opportunità di rimanere ad alimentare e valorizzare un eco-sistema territoriale ricchissimo in termini di innovazione, sostenibilità, qualità del lavoro e della vita.

Di qui la giornata finale che ha visto gli studenti di Situm alla presenza dei rettori Gian Luca Gregori dell'Università Politecnica delle Marche ed Edoardo Alesse dell'Università dell'Aquila e della delegata alla didattica Carla Emiliani dell'Università di Perugia, insieme a Giuseppe Litta, direttore territoriale Centro Est di BperBanca.

"Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato con convinzione e affetto - ha commentato Alesse -.

Gli studenti di Situm hanno parlato di cose alte, competenza, contaminazione dei saperi, rapporti con il mondo produttivo.

Aggiungo che Situm è un punto di partenza, abbiamo già in mente tante altre iniziative per far sì che questa non sia un'esperienza isolata. Insieme agli altri rettori di Unipg e Univpm abbiamo avviato un modo di operare che sta dando frutti importanti, centri di ricerca e innovazione, progetti nazionali e internazionali. Il mio auspicio è che anche voi possiate lavorare insieme fidandovi gli uni degli altri. Sognando".

(ANSA).