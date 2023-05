Studenti canadesi in visita nelle scuole abruzzesi

(ANSA) - L'AQUILA, 22 MAG - Volge al termine a Sulmona (L'Aquila) il programma di tirocinio degli studenti della "Wilfrid Laurier University" di Brantford - Waterloo (Ontario, Canada) che portano avanti - come aspiranti insegnanti - la loro esperienza didattica nelle scuole della città peligna. Tre le scuole coinvolte, Iis "Ovidio", Istituto "Lombardo Radice-Ovidio" e Cpia di Sulmona, Centro provinciale per adulti.

Studenti e corsisti hanno apprezzato, in queste settimane, la possibilità di comunicare con i tirocinanti madrelingua inglese, un modo anche per superare l'imbarazzo di esprimersi in una lingua straniera.

Al termine della prima parte del programma, nei giorni scorsi, c'è stata una cerimonia di saluto al Liceo "Vico". Alla cerimonia hanno preso parte i 42 studenti, le loro tre accompagnatrici, la preside della Facoltà di Pedagogia Maria Cantalini e Angelo Di Ianni, direttore del Centro di Lingua e Cultura italiana "Dante Alighieri" che supporta il programma.

Da questa settimana le attività proseguono con un secondo gruppo di tirocinanti che oggi - in occasione del Victoria Day - hanno visitato i monumenti principali dell'Aquila, dalla Fontana Luminosa al Borgo Rivera, fino alle sedi universitarie attive e dismessa.

La giornata è stata coordinata dai docenti di inglese Emiliana Pizzoferrato, Francesca Fanese e Francesca Giuliani, con il supporto della dirigente scolastica Alessandra De Cecchis e del collaboratore Gianluca De Cecchis. Al termine dell'itinerario c'è stata una presentazione della cultura canadese dedicata ai corsisti del Cpia dell'Aquila. (ANSA).