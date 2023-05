Giunta Abruzzo, ok ad avviso pubblico per incarico di dg Asl

(ANSA) - PESCARA, 22 MAG - La Giunta regionale abruzzese, riunita oggi, su proposta dell'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, in relazione all'avvio del procedimento di nomina dei direttori generali delle Asl della Regione Abruzzo, ha deliberato il via libera all'avviso pubblico di selezione per la manifestazione di interesse al conferimento dell'incarico di direzione generale delle aziende sanitarie regionali del servizio sanitario abruzzese. Il provvedimento riguarda le caselle di manager della Asl di Teramo e di Pescara, visto che i contratti di Maurizio Di Giosia, dg teramano, e Vincenzo Ciamponi, dg pescarese, scadono nel prossimo mese di luglio.

Secondo quanto si è appreso, non ci sarebbero i tempi necessari per evadere il percorso amministrativo e le selezioni, quindi i due incarichi potrebbero essere affidati momentaneamente al direttore sanitario o amministrativo più anziani come facente funzioni. In attesa della nomina dei due nuovi titolari.

Stando a quanto emerso sia Di Giosia sia Ciamponi presenteranno la loro domanda puntando alla riconferma, alla luce dei buoni risultati che vengono loro accreditati da tecnici e vertici politici. (ANSA).