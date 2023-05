Rinasce Biblioteca De Meis a Chieti, al via lavori

(ANSA) - CHIETI, 21 MAG - Per la Biblioteca De Meis a Chieti c'è un nuovo inizio, stamane con la cerimonia della Provincia che ha dato il via ai lavori che porteranno alla realizzazione della nuova sede.

Pieno di istituzioni, Provincia, Comune, Regione, parlamentari e consiglieri provinciali e comunal, per un passaggio importante, che prevede sia la tutela e sia la valorizzazione di un luogo che è patrimonio culturale identitario per l'intero territorio, a cui corrisponde anche la rifunzionalizzazione di un complesso architettonico importante e di valore.

"Abbiamo contribuito fattivamente a questa rinascita come Comune, attraverso il costante impegno dell'Amministrazione e del sindaco Diego Ferrara - così Paolo De Cesare, sindaco facente funzione al taglio del nastro - Accanto alla Provincia, prima con il Presidente Mario Pupillo, infaticabile fautore del progetto, oggi con Francesco Menna, consci dei motori di questa rinascita, non ultimo il consigliere regionale Silvio Paolucci, il cui ruolo è stato determinante per concretizzare la rinascita, grazie all'accordo di programma siglato nel 2015 dalla Giunta regionale di cui era parte e che ha reso possibili i finanziamenti; come pure Giovanni Legnini che ha saputo dare impulso alla rinascita degli ex edifici militari quando era al governo. Convinti anche della sinergia positiva anche delle istituzioni culturali quali l'Università, presente oggi con il magnifico rettore Stuppia a cui chiediamo di mantenere l'impegno preso dall'Ateneo con un ruolo da protagonista all'interno della Bucciante. Dalla nuova De Meis speriamo venga potenziata anche la funzione culturale e formativa della nostra città e del centro storico, un luogo di formazione e di cultura, che appartiene alla storia della città ed è a servizio dell'intera provincia di Chieti". (ANSA).