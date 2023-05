Notte bianca tra concerti, musei e shopping all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 20 MAG - Sabato primo giugno torna la Notte Bianca nel centro storico dell'Aquila. La manifestazione, promossa dal Comune dell'Aquila e giunta alla terza edizione, è organizzata con la collaborazione di esercenti e associazioni di categoria. Dopo il successo delle edizioni passate nel cartellone, ancora in via di definizione, sono in programma iniziative ideate per tutte le fasce generazionali, con spettacoli di intrattenimento, musica, ballo, oltre ad aperture straordinarie di musei, chiese e cortili del centro storico. "Nel corso delle edizioni passate abbiamo registrato una partecipazione straordinaria di persone di tutte le età - hanno dichiarato il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, congiuntamente al vice sindaco con delega al commercio, Raffaele Daniele -. Parliamo di aquilani e turisti, che hanno gremito il centro storico, a beneficio di attività produttive, piccoli imprenditori e luoghi di cultura che a vario titolo hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa".

Tra i primi ospiti annunciati il conduttore e produttore Rudy Zerbi e Joey Di Stefano, coreografo particolarmente attivo sui social. Spopola in rete la sua 'Bellissima', coreografia sulle note di Annalisa. (ANSA).