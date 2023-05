Alluvione, partita colonna mobile Protezione Civile Abruzzo

(ANSA) - L'AQUILA, 20 MAG - Con l'obiettivo di aiutare ripristino della viabilità e lo svuotamento case dall'acqua e dal fango, la Protezione Civile della Regione Abruzzo ha inviato 49 uomini, con svariati mezzi, per intervenire nelle zone alluvionate dell'Emilia Romagna.

Una colonna mobile che si è diretta nella zona di Cesena con nove pickup, due camion, una cisterna con 31mila litri, una autobotte, otto idrovore, una terna, due motocarriole, un carroattrezzi, tre bobcat, tre generatori di energia, un mezzo anfibio, quattro furgoni, due veicoli ed attrezzatura manuale utili per acqua e fango.

"Abbiamo risposto all'appello del Dipartimento di Protezione Civile nazionale, inviando uomini e mezzi - ha detto Mauro Casinghini direttore della Protezione civile della Regione Abruzzo. "La colonna mobile è partita dall'Abruzzo per operare nella rimozione delle masserizie e del fango, accanto ai cittadini. Un'attività che si prevede durerà qualche giorno, in un luogo dove ancora permangono situazioni critiche meteo".

(ANSA).