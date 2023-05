L'Aquila, con 'Pint of Science' la scienza torna nei pub

(ANSA) - L'AQUILA, 19 MAG - Torna all'Aquila, da lunedì 22 a mercoledì 24 maggio - Pint of Science, manifestazione di divulgazione scientifica che nei pub porta i più attuali temi di attualità scientifica. La manifestazione si svolgerà contemporaneamente in 26 Nazioni, con oltre 250 città coinvolte, più di 2.000 relatori e coprendo tutti i continenti, rendendola di fatto la più grande manifestazione mondiale del suo genere.

Ad accompagnare il pubblico nelle tre serate di scienza alla spina saranno oltre 200 ricercatori in 23 città italiane (Avellino, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara, Frascati, Genova, L'Aquila, Lucca, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siena, Torino e Trieste).

All'Aquila sarà possibile chiacchierare di scienza sorseggiando birra nei locali del centro storico Caffè Cloè (Corso Federico II, 47) e Garibaldi Enoteca & Cucina (Via Garibaldi, 37), per tre serate, a partire dalle 18.45.

L'ingresso è libero. Gli argomenti trattati riguarderanno i temi più attuali nel panorama della ricerca scientifica e verranno presentati in un luogo informale consentendo al grande pubblico di partecipare, intervenire e appassionarsi alla scienza più facilmente.

"Innovazione e curiosità sono al centro di tutti i talk - spiega Chiara Badia, coordinatrice di Pint of Science L'Aquila - Si parlerà di cambiamenti climatici, ma anche di Intelligenza artificiale, algoritmi e big data, stampa 3D, società e robotica bio-ispirata. E come sempre immancabili i talk su misteri dell'universo, stelle, pianeti, particelle elementari, galassie, missioni spaziali: temi affascinanti che non possono mai mancare nel repertorio di Pint of Science, ma che vengono declinati in modo sempre nuovo e di frontiera".

Il parterre di relatori vede ricercatori e scienziati provenienti dal Gssi Gran Sasso Science Institute, dall'Inaf Osservatorio Astronomico d'Abruzzo, dai Laboratori nazionali del Gran Sasso dell'Infn e dall'Università degli Studi dell'Aquila.

Cuore pulsante dell'iniziativa sono anche i giovani volontari che fanno parte dei team locale che, con grande passione per la scienza e per il piacere di ritrovarsi insieme, organizzano questo evento. (ANSA).