Il costume tipico di Scanno in cammino verso patrimonio Unesco

(ANSA) - SCANNO, 19 MAG - Scanno si "veste" per l'Unesco. E' stata approvata dal Consiglio comunale del borgo lacustre in provincia dell'Aquila la delibera per richiedere di inserire il costume tipico nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'Unesco. L'assise civica ha impegnato sindaco e Giunta comunale a "promuovere le azioni necessarie affinché si ottenga tale riconoscimento e a costituire un Comitato Promotore con il compito di attuare le procedure occorrenti". "Una decisione importante questa, quasi epocale, in cui porremo un presidio su ciò che rappresenta la nostra identità e la nostra storia. Ad oggi siamo in una fase embrionale, ci sarà un percorso molto lungo e importante che deve farci adoperare tutti quanti, al di là di quelle che saranno le nostre posizioni amministrative e istituzionali, al raggiungimento dell'obiettivo che deve rappresentare un momento di crescita per tutta la comunità" afferma il sindaco, Giovanni Mastrogiovanni, rieletto lo scorso lunedì nella consultazione elettorale. (ANSA).