Tronco finisce sotto pali del trabocco, intervento Vigili Fuoco

(ANSA) - PESCARA, 18 MAG - Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara è intervenuta ieri sera sulla scogliera del molo nord del porto canale del capoluogo per un tronco di un albero che, trasportato in mare dalle acque del fiume in piena, si è incagliato sotto la struttura portante di un trabocco e rischiava seriamente di danneggiarla. Il personale intervenuto sul posto, in assetto A.T.P.

"autoprotezione acquatica", ha provveduto a spostare il tronco con un dispositivo di trazione e sollevamento a fune continua per consentire il successivo taglio con motosega. Sul posto si è recato anche il personale della Guardia Costiera. (ANSA).