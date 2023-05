Maltempo, piogge intense nel Pescarese, disagi e allagamenti

(ANSA) - PESCARA, 18 MAG - Ancora disagi e allagamenti a Pescara e in provincia a causa delle intense piogge cadute nella notte e in mattinata. I problemi principali hanno riguardato Montesilvano, dove numerose strade sono state perché invase dall'acqua, con conseguenti allagamenti di scantinati ed edifici al piano terra. Il Comune, in via precauzionale, ha attivato il Coc per la gestione dell'emergenza. Criticità anche a Città Sant'Angelo, dove il torrente Piomba è esondato nella zona di via delle Terme, costringendo alla chiusura della strada.

Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco; in azione anche la Protezione civile e le associazioni di volontari.

Sette, in Abruzzo, i fiumi sotto monitoraggio. Per cinque di questi, che hanno superato la soglia di allarme, il Centro funzionale della Protezione civile regionale ha dichiarato il codice rosso: il Pescara, il Saline e il Piomba nel Pescarese; il Foro e l'Alento nel Chietino. Per altri due corsi d'acqua, il Salinello, nel Teramano, e il Sinello, nel Chietino, c'è un'allerta arancione in quanto è stata superata la soglia di preallarme, con graduale aumento verso la soglia di allarme.

Il bollettino diramato dal Centro funzionale d'Abruzzo prevedeva per la giornata odierna criticità ordinaria - allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali nei bacini Tordino Vomano, nel bacino del Pescara e in quelli alto e basso del Sangro e criticità ordinaria - allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sui bacini dell'Aterno e della Marsica. (ANSA).