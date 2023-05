Maltempo: disagi nel Teramano, automobilisti soccorsi da Vvf

(ANSA) - TERAMO, 18 MAG - Sono circa venti gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Teramo, tra ieri e oggi, per far fronte alle criticità causate dall'ondata di maltempo che ha colpito anche il territorio provinciale e, in particolare, le zone costiere. Squadre di vigili del fuoco del Comando di Teramo e dei distaccamenti di Roseto degli Abruzzi e Nereto sono intervenute per soccorrere autisti in difficoltà, ma anche per effettuare prosciugamenti di sottopassi e scantinati, rimozione di alberi e rami caduti su strade pubbliche e la messa in sicurezza di linee elettriche e telefoniche pericolanti. Diversi sottopassi si sono allagati rendono difficili le condizioni della viabilità.

Durante la nottata una squadra di distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta in un sottopasso di Silvi, nei pressi della Ss16 Adriatica e del Centro Commerciale Universo, per soccorrere un automobilista rimasto bloccato sopra il tettuccio della sua auto ferma nell'acqua alta. Nelle vicinanze un grosso albero è caduto travolgendo un furgone in sosta, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Roseto che hanno impiegato l'autoscala inviata sul posto dal Comando di Teramo per tagliare i rami più alti e rimuovere le parti sezionate dalla strada.

Oggi, inoltre, una squadra del Comando di Teramo è intervenuta in località Santarcangelo di Bellante, per rimuovere un grosso albero caduto sulla strada dopo aver tranciato la linea elettrica dell'Enel.

Nel corso delle giornate di ieri ed oggi, sette vigili del fuoco del Comando di Teramo, specializzati in soccorso acquatico, insieme a altri colleghi degli altri Comandi della Regione hanno costituito dei moduli di soccorso e si sono recati nelle zone della Romagna per partecipare alle operazioni di salvataggio delle popolazioni. Al momento stanno operando nella provincia di Ravenna con i gommoni in dotazione per soccorrere la popolazione nelle aree allagate. (ANSA).