Infiltrazioni, crolla controsoffitto, liceo chiuso a Chieti

(ANSA) - CHIETI, 18 MAG - Sono state con tutta probabilità le infiltrazioni di pioggia a provocare, la notte scorsa, all'interno del liceo artistico "Nicola da Guardiagrele" di Chieti il crollo di un controsoffitto in cartongesso che, lungo il corridoio, copriva alcune tubature. Questa mattina, dunque, a scuola niente lezioni che nei prossimi giorni proseguiranno con didattica a distanza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i tecnici della Provincia di Chieti, ente che nell'ottobre 2022 ha acquistato la struttura per un milione 400 mila euro dalla Fondazione Ciapi che vi ospitava un centro di formazione professionale.

L'edificio è diventato quindi sede definitiva del Liceo Artistico e del Liceo Coreutico "Nicola da Guardiagrele" la cui sede storica, nella parte alta della città, venne chiusa a ottobre 2017 per problemi strutturali emersi dopo il crollo di parti di intonaco. Per la nuova sede la Provincia aveva pianificato una serie di interventi, compresa l'installazione della nuova guaina di copertura dell'edificio.

I lavori di ripristino in seguito al crollo del controsoffitto dovrebbero durare un paio di giorni. (ANSA).