Energy.Lab entra nel vivo,studenti a lezione con gli esperti

(ANSA) - PESCARA, 18 MAG - Entra nel vivo il progetto Energy.Lab, una iniziativa sull'efficientamento energetico rivolta alle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Pescara: l'ente, attraverso l'Unione delle Province Italiane, per la prima volta ha finanziato dei laboratori formativi rivolti agli studenti.

Gli studenti dei Licei Scientifici Galilei e Da Vinci e del Liceo Classico D'Annunzio, accompagnati dai docenti, hanno preso parte ai laboratori sul bullismo e cyberbullismo tenuti dalla professoressa Daniela Puglisi, dell'Ufficio Scolastico Regionale e dall'avvocato Gianluca Pomante, che ha tenuto una lezione sull'approccio tecnico e mentale del cybersecurity. Nella seconda parte della giornata gli studenti hanno partecipato ai laboratori sulla diagnosi energetica degli edifici, tenuti dall'architetto Gianluca Locicero dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo. A coordinare i lavori il responsabile del progetto per la Provincia di Pescara, Paolo Di Gabriele.

All'iniziativa hanno preso parte, insieme al presidente della Provincia di Pescara, Ottavio De Martinis erano presenti anche i dirigenti scolastici Carlo Cappello, del Liceo Scientifico Galilei, Antonella Sanvitale, del Liceo Classico D'Annunzio e Nora Ruggieri, del Liceo Scientifico Da Vinci.

Il presidente De Martinis ha parlato di questa esperienza come "momento straordinario che si inserisce nel percorso scolastico degli studenti coinvolti. Grazie a questi laboratori finanziati dall'Upi la Provincia di Pescara per la prima volta diventa un ente formatore, capace di guardare al futuro attraverso tematiche attuali per contrastare il cyberbullismo e per favorire l'efficientamento energetico. Nella seconda parte della giornata i ragazzi, attraverso gli esperti e i loro docenti, hanno messo in pratica le nozioni teoriche studiate finora con strumenti utili per il telerilevamento energetico e per verificare la dispersione energetica degli edifici, in particolare quella del Palazzo della Provincia. Eventi come questi sono utili a formare non solo gli studenti, ma a indirizzarli sulle scelte universitarie future".

Il prossimo 5 giugno si svolgerà, nella Sala Tinozzi della Provincia, la conclusione dell'intero percorso. (ANSA).