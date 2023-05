A sostegno degli alluvionati l'1% delle vendite di prodotti Coop

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - L'1% delle vendite dei prodotti a marchio Coop sarà destinato a finanziare progetti a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione. Lo ha deciso Coop Alleanza 3 dopo la terribile ondata di maltempo.

"Vogliamo esprimere la nostra solidarietà e vicinanza alla popolazione di Emilia -Romagna e Marche colpita dall'emergenza e vogliamo esprimerle - ha spiegato il presidente della Cooperativa Mario Cifiello - in modo concreto facendo la nostra parte con la forza della cooperazione. Siamo solidali con lavoratori dei negozi colpiti che in queste ore stanno vivendo momenti difficili e per cui ci stiamo attivando in modo tempestivo e solidale".

Coop ha spiegato che sta attivando una "rete di solidarietà a sostegno dei lavoratori dei supermercati e degli ipercoop che si stanno trovando al centro dell'emergenza e che stanno per quanto possibile fornendo un importante servizio di presidio sul territorio" ed è vicina anche ai fornitori e produttori.

Considerato l'importante numero di richieste delle ultime ore, Coop Alleanza 3.0 inoltre invita i soci e i consumatori a consultare il sito coopalleanza.it e la App per verificare l'apertura dei negozi nelle zone più colpite e informa che il servizio di spesa online EasyCoop resta attivo nelle zone dell'Emilia-Romagna raggiunte di prassi dal servizio, e che i soci e i consumatori in questa fase difficile troveranno ulteriori agevolazioni. (ANSA).