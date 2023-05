Rugby:a Pescara il secondo torneo "Memorial Roberto Cinelli"

(ANSA) - PESCARA, 17 MAG - Un torneo di rugby, riservato ad atleti di categoria Under 15, in memoria di Roberto Cinelli, azzurro numero 223, ex allenatore e dirigente del Pescara, scomparso nel 2017. Il Memorial Roberto Cinelli, giunto alla sua seconda edizione, è organizzato dalla società sportiva Pescara Rugby Asd e si svolgerà nel capoluogo adriatico, domenica 21 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, presso il Campo Sportivo Rocco Febo.

Si tratta di un torneo nazionale riconosciuto dalla Federazione Italiana Rugby, con squadre provenienti da Marche ed Abruzzo, ed è organizzato in un girone unico all'italiana; parteciperanno le seguenti società: Pescara Rugby Asd, Unione Rugbistica Anconitana, Jesi Rugby, Polisportiva L'Aquila Rugby, Rugby Experience e Polisportiva Paganica.

"Per il secondo anno consecutivo - afferma il presidente del Pescara Rugby Asd, Angelo Cavarocchi - siamo orgogliosi di organizzare ed ospitare questo torneo, promosso in memoria del compianto amico Roberto Cinelli. Questa iniziativa, dedicata ai più giovani, è stata pensata proprio per ricordare un importante personaggio del mondo rugbistico italiano e pescarese, che ci ha lasciato in modo prematuro". (ANSA).