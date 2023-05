Blasioli (Pd), sede Regione in Area Risulta è ipotesi errata

(ANSA) - PESCARA, 17 MAG - Il Pd torna a parlare dell'area di risulta di Pescara e l'ipotesi di realizzare la nuova sede della Regione Abruzzo. Il consigliere Antonio Blasioli spiega che "L'ubicazione è a nostro giudizio errata, poiché vanifica l'opportunità di riqualificare zone della città più periferiche e degradate, e finirà per determinare un incremento del volume di traffico nel centro città". Non solo: per Blasioli "Il progetto pregiudica irrimediabilmente l'auspicabile funzione culturale e aggregativa dell'area, e quindi la sua capacità attrattiva, soprattutto nel fine settimana quando gli uffici istituzionali sono chiusi; riduce il verde e aumenta il consumo di suolo". A questo si aggiunga che "non ci sono risorse per le opere di compensazione, solo un generico impegno, o meglio, una semplice cambiale, un pagherò. Non c'è infatti alcuna previsione certa delle risorse che la Regione intende utilizzare, né il loro preciso ammontare. E soprattutto sarà una Convenzione, che interverrà dopo la ratifica del Consiglio comunale e il Decreto del Presidente Marsilio, a specificare se e quali opere verranno finanziate. In sostanza, ad oggi verrebbero realizzate con certezza solo le opere già finanziate con i 15.300.000,00 del Masterplan di centrosinistra che finanziano: bonifica di una parte del sito, la realizzazione di un silos sud di 800/900 posti auto a cui si aggiunge la porzione di parco finanziata dalla Fondazione Pescara Abruzzo".

Il consigliere afferma poi che "resterebbero in sospeso la bonifica della restante parte dell'area di risulta, il silos nord (700/850 posti auto), la porzione di parco nell'area nord (il Parco Centrale rischia dunque di rimanere incompleto). E l'interramento della strada antistante la stazione, nonchè il parcheggio sotterraneo di 400 posti auto e il terminal dei bus extra urbani".

"Ma una sorpresa riguarda anche i parcheggi - dice Blasioli - La Regione non realizzerà i parcheggi pertinenziali quantificati in 250/300 posti auto a servizio della Regione. L'obbligo presente nel protocollo d'intesa viene meno nell'accordo di programma dove si legge che i parcheggi dovranno essere individuati nell'area di risulta (tra quelli interrati e il silos nord), quando verranno realizzati, il che significa diminuire a 1750 circa i parcheggi a disposizione della città". (ANSA).