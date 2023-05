Associazione, bimbo autistico discriminato per la comunione

(ANSA) - PESCARA, 17 MAG - "Nessuno può mistificare la realtà parlando di incomprensione. L'intento era chiaro ed era di evitare che un bambino con autismo potesse disturbare la Comunione dei coetanei. Il piccolo e la sua famiglia hanno subito un atteggiamento discriminatorio profondamente doloroso".

Così l'associazione 'Carrozzine Determinate' Abruzzo sulla vicenda del bambino autistico al quale, a Silvi (Teramo), è stato imposto di fare la prima comunione in un locale a parte e non insieme ai compagni. All'origine della decisione del parroco il fatto che il bambino "è irrequieto e può disturbare gli altri durante la cerimonia". Così un simbolo di inclusione come una chiesa è diventato paradossalmente un luogo di separazione. La decisione del parroco, arrivata dopo le prove prima della cerimonia, ha sollevato non poche polemiche nel paese della costa teramana.

"L'associazione - dice il presidente, Claudio Ferrante - appoggia e sostiene le scelte dei genitori che, con il loro coraggio, hanno deciso di non tacere sull'episodio e di dar voce al diritto all'inclusione del loro bambino e di tutti gli altri che potrebbero trovarsi nella stessa situazione. Il fatto è uno dei tanti episodi di discriminazione con i quali purtroppo le persone con disabilità sono abituate a convivere e lottare quotidianamente e dimostra quanto la società stia lavorando ancora poco sulla vera inclusione".

Per Ferrante la scelta del parroco "lede il diritto e la dignità" non solo del bimbo, "ma offende tutte le persone con disabilità che quotidianamente lottano contro ogni tipo di discriminazione". Ferrante ricorda poi gli insegnamenti di Papa Francesco: "la diversità è una ricchezza per l'intera società e non può non destare preoccupazione il fatto che un episodio simile si verifichi proprio in quella Chiesa che deve accogliere tutti, senza distinzione alcuna".

Sottolineando che la famiglia "ha accolto le scuse del parroco e del vescovo, seppur tardive e giunte dopo il clamore mediatico", Ferrante chiede "all'autorità ecclesiastica una maggiore formazione affinché episodi simili non debbano più accadere. Andrò a stringere la mano e ad abbracciare questo parroco - conclude - anche per dirgli che ha perso un'occasione importante: quella di insegnare a tutti i bambini, in occasione della Prima Comunione, l'importanza dell'accoglienza, dell'inclusione e del senso della vita". (ANSA).