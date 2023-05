Trota mediterranea, linee guida per tutela e conservazione

(ANSA) - SULMONA, 16 MAG - Prima tavola rotonda, oggi, nella sede del Parco Nazionale della Maiella a Sulmona (L'Aquila), per presentare la proposta di Linee guida nazionali promosse dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) nell'ambito del Life Streams, progetto europeo che mira alla conservazione della trota mediterranea e del suo habitat. Linee guida che saranno la base per un Piano di Azione per la conservazione della specie che versa in uno stato critico di conservazione, sottoposta agli effetti di molteplici pressioni antropiche. Le popolazioni di vertebrati d'acqua dolce stanno decrescendo a un tasso più che doppio rispetto a quello dei vertebrati terrestri e marini. "Aver potuto ospitare l'incontro nella sede del Parco della Maiella è un onore - commenta il presidente Lucio Zazzara - Siamo riusciti a riunire esperti provenienti da vari settori e da diverse parti d'Italia per approfondire temi di grande rilevanza intorno a una specie fondamentare degli ecosistemi acquatici per il suo ruolo al vertice delle reti trofiche dei corsi d'acqua".

"Siamo convinti che questa tavola rotonda abbia dato un contributo prezioso all'individuazione sia delle criticità sia delle opportunità che la gestione delle risorse naturali comporta - ha aggiunto il direttore Luciano Di Martino - tenendo conto dei molteplici aspetti che riguardano la conservazione di una specie come la trota mediterranea e dell'urgenza del ripristino della funzionalità fluviale in modo particolare nei Parchi e nei Siti Natura 2000". La seconda tavola rotonda Streams si terrà il 6 giugno nella sede del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, a Pratovecchio (Arezzo).

Il progetto LIFE Streams vede tra i partner Parco della Maiella (capofila), Agenzia Forestale Regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente in Sardegna - FoReSTAS, Ispra, Legambiente Onlus, Noesis snc, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Ente Parco di Montemarcello Magra Vara, Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale del Pollino, Università di Perugia. (ANSA).