Maltempo: frane e esondazioni, disagi e danni nel Pescarese

(ANSA) - PESCARA, 16 MAG - Case allagate, torrenti esondati, frane, strade invase dal fango e viabilità in tilt: il maltempo che sta colpendo il centro l'Italia ha provocato notevoli disagi anche nell'entroterra in provincia di Pescara, nell'area vestina.

Le situazioni più critiche si registrano a Penne, Montebello di Bertona e Villa Celiera. "Il consorzio di bonifica ha inviato un messaggio di allerta: se non dovesse smettere di piovere, potrebbe essere necessario aprire gli scarichi della diga per liberare l'invaso", dice il sindaco di Penne, Gilberto Petrucci.

Nel capoluogo dell'area tutti i torrenti sono in piena. Il Mirabello, in particolare, è esondato e per precauzione l'Anas ha chiuso al transito il ponte sulla strada statale 81 "Piceno Aprutina". La chiusura si è resa necessaria, oltre che per consentire le operazioni di monitoraggio del corso d'acqua, anche per rimuovere un albero caduto.

Strade comunali invase dall'acqua e dal fango in tutta l'area. Abitazioni allagate a Villa Celiera, in particolare in contrada Pietra Rossa. "Tutti i mezzi comunali del Piano neve sono in azione", afferma il sindaco, Domenico Vespa. Situazione analoga in diverse zone di Montebello di Bertona, dove, tra l'altro, la contrada Campo Mirabello - una trentina di residenti - è al momento isolata in quanto entrambe le strade di accesso sono impraticabili. "I mezzi sono al lavoro per cercare di liberare una delle due strade", dice il vicesindaco Emanuele Pavone.

In azione, su tutto il territorio, i Vigili del fuoco, le forze dell'ordine, la Protezione civile, il personale della Provincia di Pescara e le squadre comunali. (ANSA).