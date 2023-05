L'Aquila, accordo per interventi su Auditorium e Terminal

(ANSA) - L'AQUILA, 16 MAG - È stata firmata la convenzione tra Comune dell'Aquila e Ufficio speciale per la ricostruzione (Usra) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione programmata all'Auditorium del Parco e di ammodernamento dei tapis roulant di collegamento tra il Terminal bus "Lorenzo Natali" e piazza Duomo. Il documento è stato sottoscritto dal sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e dal titolare Usra Salvatore Provenzano, alla presenza degli assessori comunali al Patrimonio e Trasporti e Infrastrutture, rispettivamente Vito Colonna e Paola Giuliani.

Di 3 milioni il valore complessivo dell'accordo, interamente finanziato con risorse del Dpcm del 16 ottobre 2012, per le due operazioni per le quali Usra sarà chiamato a ricoprire il ruolo di stazione appaltante: 1,5 milioni saranno destinati alla struttura situata alle porte del parco del Castello cinquecentesco e la restante metà per il ripristino dei tappeti mobili del megaparcheggio.

Per il coordinamento e l'ottimizzazione dei processi, inoltre, verrà costituita un'apposita struttura tecnica mista Comune-Ufficio speciale. "Con questa intesa - ha sottolineato Biondi - si formalizza una interlocuzione avviata da tempo con l'Ufficio speciale per la ricostruzione e il suo titolare Provenzano. Sarà possibile incidere, come mai è stato fatto sin dalla sua nascita, sulla struttura progettata dall'archistar Renzo Piano e sui tapis roulant del terminal bus che, una volta riattivati, doneranno una rinnovata funzionalità di un'infrastruttura, sulla quale, peraltro, sono in corso i lavori per la realizzazione degli ascensori di collegamento con viale Rendina, con fondi messi a disposizione dal Consiglio regionale e dal Fondo complementare al Pnrr".

"Già nei prossimi giorni - ha aggiunto il titolare Usra Provenzano - faremo partire la gara per la progettazione per le opere di manutenzione sull'Auditorium mentre contiamo di poter pubblicare entro il mese di giugno il bando per l'aggiudicazione dei lavori per i tappeti mobili al megaparcheggio, potendo già contare su un progetto esecutivo". (ANSA).