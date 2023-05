Vastese-Termoli, incidenti, in corso identificazione tifosi

(ANSA) - VASTO, 15 MAG - Questura di Chieti, Commissariato di Vasto e Polizia Scientifica stanno lavorando per individuare i responsabili dell'invasione di campo, del lancio di oggetti e del ferimento di una ragazza di 15 anni avvenuti ieri pomeriggio a Vasto al termine della partita del campionato di serie D fra Vastese e Termoli, conclusasi con la vittoria di quest'ultima e la retrocessione della squadra di casa. La ragazza, che era nel settore dei distinti, è rimasta ferita al labbro da una bottiglia di vetro lanciata dall'esterno e che l'ha colpita nel momento in cui stava uscendo. Subito soccorsa, la ragazza è stata portata all'ospedale di Vasto dove ha avuto una prognosi di sette giorni per una ferita al labbro.

Per quanto riguarda l'invasione di campo, la Polizia ha a disposizione diversi filmati realizzati da personale della Polizia Scientifica presente sul posto: in uno di essi vengono ripresi una trentina di tifosi che una volta sul terreno di gioco, dopo essere arrivati davanti al settore dei tifosi ospiti, lanciano oggetti al loro indirizzo. Nessun contatto c'è stato comunque fra le due tifoserie all'esterno dello stadio.

Gli investigatori contano di identificare tutti i responsabili degli incidenti con la conseguente adozione dei provvedimenti.

