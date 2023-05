Mostre: la collezione d'armi Lombardi al Museo Granatieri

(ANSA) - PESCARA, 15 MAG - La collezione di armi antiche di Massimo Lombardi sarà esposta nel salone d'onore del Museo dei Granatieri a Roma in piazza S. Croce in Gerusalemme dal 17 Maggio alle ore 17. Lo rende noto la famiglia tramite una nota.

L'imprenditore Massimo Lombardi scomparso a causa di un neurisma celebrale, nel 2020, figlio del cavaliere Donato Lombardi proprietario della Presafer, aveva una immensa passione per la Storia: specialmente quella riguardante gli eventi bellici tra la prima e la seconda Guerra mondiale. Durante la leva obbligatoria fù un Tenente dei Lancieri di Montebello a Roma.

"Massimo aveva raccolto e custodito in più di trenta anni, - commenta la sorella Donata d'Annunzio Lombardi, cantante lirica di fama internazionale - ogni ragione storica delle armi in una preziosa collezione. Bastava parlargli , per comprendere la sua infinita cultura che alimentava la curiosità di chiunque volesse saperne di più. Le sue risposte erano sempre pertinenti e colme di passione". Massimo oggi è ricordato, insieme al suo amore per la città di Avezzano, con la sua rara collezione, in uno dei più prestigiosi Musei esistenti, sono esposte infatti moltissime armi antiche che ha recuperato ed acquistato in giro per il mondo riguardante la prima e la seconda guerra mondiale. "È un modo, dice la famiglia, per far vivere nel ricordo più intenso e autentico, l'anima del nostro indimenticabile Massimo". (ANSA).