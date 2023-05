L'ex n.1 Lega Pro Ghirelli presidente onorario L'Aquila 1927

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - L'ex presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è stato nominato presidente onorario L'Aquila 1927. "All'indomani della promozione in serie D, il modello L'Aquila cresce e prende forma - annuncia il club abruzzese in una nota - Siamo lieti di comunicare di aver nominato a presidente onorario del club una figura di assoluto prestigio e riconosciute competenze come Francesco Ghirelli. Personalità di spicco del panorama calcistico italiano, negli ultimi venti anni Ghirelli è stato direttore generale del Perugia di Gaucci, amministratore delegato del Bari dei Matarrese, organizzatore dei mondiali di volley del 2010, Direttore Generale e poi Presidente della Lega Pro, nonché vice presidente della Figc fino al novembre scorso".

La conferenza stampa di presentazione si terrà giovedì 18 maggio alle ore 11:00 nella sala stampa 'Giancarli' dello Stadio Gran Sasso d'Italia, alla presenza del sindaco della Città dell'Aquila, Pierluigi Biondi. (ANSA).