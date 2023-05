L'Aquila, eventi anti-usura per ricorrenza di San Bernardino

(ANSA) - L'AQUILA, 15 MAG - Una tavola rotonda e un concerto contro l'usura. Questo l'impegno del Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza in occasione delle celebrazioni legate alla solennità di San Bernardino da Siena compatrono dell'Aquila. La tavola rotonda, dal titolo "Il fenomeno dell'usura nell'attuale contesto economico-sociale. Dalla predicazione di San Bernardino da Siena ai giorni nostri" è in programma venerdì 19 (ore 11) all'Auditorium del Parco del Castello, all'Aquila, prevista la partecipazione rappresentanti delle associazioni anti racket e antimafia fra cui l'ex parlamentare Tano Grasso. Nella stessa serata (ore 19.30), dopo le celebrazioni liturgiche, sarà offerto alla città un concerto straordinario della banda musicale della Guardia di Finanza, sul sagrato della Basilica in piazza San Bernardino, occasione per la consegna del Trigramma Bernardiniano alle organizzazioni civili e alle Forze di Polizia finanziaria che si sono distinte nel campo della prevenzione e repressione del reato dell'usura.

Il concerto sarà diretto dal colonnello Leonardo Laserra Ingrosso e vedrà la partecipazione del tenore Piero Mazzocchetti e la conduzione di Lorena Bianchetti.

"Abbiamo voluto focalizzare questi due appuntamenti sul tema unico che è quello dell'usura - ha spiegato il Comandante regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, generale di divisione Gianluigi D'Alfonso - Un fenomeno contro il quale si batteva anche San Bernardino da Siena e, quindi, quale occasione migliore per ricordare la gravità di questo fenomeno che in momenti di congiuntura economica negativa come quello attuale si fa sempre più grave?" "Purtroppo - ha aggiunto - sono in tanti tra persone, commercianti e imprese, ad avere bisogno di denaro e l'usura rappresenta un canale illegale parallelo per chiedere prestiti, anche se si ha a che fare con persone che sovente appartengono alla criminalità. Il caro bollette, l'aumento dei prezzi da energia, l'aumento dei tassi di interesse per denaro chiesto a prestito contribuisce a far sì che questo fenomeno diventi sempre più diffuso: negli ultimi tempi abbiamo denunciato vari usurai". (ANSA).