Consiglio Abruzzo, la settimana politica all'Emiciclo

(ANSA) - L'AQUILA, 15 MAG - La settimana politica all'Emiciclo si apre domani, alle 10.30, con la seduta straordinaria della Prima Commissione "Bilancio, affari Generali e istituzionali". In esame il progetto di legge "Norme in materia di superamento delle Comunità Montane e disciplina dell'esercizio associato delle funzioni nei Comuni Montani" e la proposta di regolamento della Giunta in materia di Polizia Amministrativa Locale e modifiche alle L.R. 18/2001, 40/2010, e 68/2012. Saranno ascoltati l'assessore Quaresimale e il direttore del Dipartimento Presidenza della Regione. In programma anche il pdl "Riordino del Comparto della committenza della Regione Abruzzo", con audizione dell'assessore competente e relativo Direttore e il progetto di legge "Partecipazione della Regione Abruzzo al Premio Pigro dedicato a Ivan Graziani".

Alle 12.30 II Commissione "Territorio, ambiente e infrastrutture" con audizioni su selezione del vertice amministrativo Saga (Società Abruzzese Gestione Aeroporto), programmazione delle rotte e carenza di personale. Saranno ascoltati il presidente Saga Vittorio Catone e i segretari dei principali sindacati dei trasporti. La seduta si chiuderà con le audizioni di Cgil Abruzzo, Unitel e Collegi Territoriali Periti Agrari Abruzzo sulla proposta di nuova legge urbanistica regionale. Alle 14.30 Conferenza dei Capigruppo per l'organizzazione dei prossimi lavori assembleari. Alle 15 Terza Commissione "Agricoltura, sviluppo economico e attività Produttive", confronto con associazioni regionali della caccia sull'art.3 comma 3 della L.R. 11/2023. Poi discussione delle seguenti risoluzioni: "Adozione di una legge nazionale contenente la revisione e il riordino definitivo della disciplina delle concessioni balneari, coinvolgendo le Regioni nel percorso di definizione dei requisiti per l'assegnazione delle concessioni medesime"; "Azioni per garantire la libera concorrenza nel settore dell'autoriparazione"; "Iniziative contro il cibo sintetico, contro l'immissione sul mercato territoriale di prodotti non riconducibili alla tradizione alimentare nazionale e regionale e a sostegno della filiera produttiva agroalimentare abruzzese"; "Riconoscimento DOP Arrosticino Abruzzese". (ANSA).