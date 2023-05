Calcio, Pescara; esordio nei play off con la Virtus Verona

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Sara la Virtus Verona l'avversaria del Pescara nel primo turno nazionale dei play off di serie C.

Una sfida inedita per i biancazzurri che affronteranno per la prima volta la squadra scaligera. L'andata si giocherà giovedì 18 maggio in terra veneta. Il ritorno a Pescara lunedì 22 maggio. Per la sfida con i veneti l'unico assente sarà ad oggi il difensore Filippo Pellacani che è infortunato, e anche ex del match. (ANSA).