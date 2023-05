Alta formazione, al via progetto 'Woman on Board 2023'

(ANSA) - PESCARA, 15 MAG - Al via il Progetto 'Woman on Board 2023', ideato da Federmanager Minerva Nazionale e Manageritalia, che offre la possibilità di un percorso volto a potenziare l'apporto manageriale femminile per ricoprire ruoli di governance nei Board e negli organi di controllo di Società. A presentarlo, a Pescara, sono stati il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Lorenzo Sospiri e la presidente della Commissione Pari Opportunità Abruzzo Maria Franca D'Agostino.

"E' un corso di alta formazione a livello nazionale cui partecipano 10 Regioni tra cui l'Abruzzo - ha spiegato D'Agostino (il video) - Nostro intento è avere delle liste di donne qualificate, competenti e certificate, liste dalle quali le Regioni potranno attingere per i CdA delle società pubbliche e private. E' un corso con frequenza obbligatoria con esame finale, un modulo che facciamo insieme Marche, Abruzzo e Molise.

E' un'opportunità che ci viene data per creare degli elenchi e quindi per aumentare il numero di donne competenti. Inizialmente era stata prevista la partecipazione di mille donne in tutta Italia, in questi giorni si sta aumentando il numero a 1600 perché c'è stata un'enorme richiesta. Il corso è rivolto a donne con laurea magistrale, che siano iscritte a Federmanager Italia oppure abbiano dieci anni di iscrizioni nei consigli degli Ordini degli Avvocati, dei Commercialisti, dei Consulenti di lavoro. Il modulo del 3 ottobre che verrà organizzato dalla Regione Abruzzo insieme alla Regione Marche verrà effettuato nella sede del Consiglio regionale a Pescara e avrà ad oggetto la ''Sostenibilità dei parametri non finanziari' a cura del dottor Andrea Ragazzini, con la testimonianza del Ceo della Società Gruppo Simonelli, dottor Marco Feliziani, in rappresentanza della Regione Marche".

Presenti alla conferenza anche il presidente di Federmanager Abruzzo e Molise Florio Corneli, la coordinatrice e vicepresidente di Federmanager Minerva Abruzzo e Molise Irini Pervolaraki, il presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche Marialina Vetturini e Sara Cirone di Federmanager Minerva nazionale. (ANSA).