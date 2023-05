Nuovo Basket Aquilano premiato con il sigillo della città

(ANSA) - L'AQUILA, 13 MAG - Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha consegnato il sigillo della città alla formazione del Nuovo Basket Aquilano, fresca vincitrice dei playoff di serie C Gold e promossa al campionato interregionale di Serie B. Oltre al primo cittadino hanno preso parte alla cerimonia, che si è svolta nella Sala Rivera di Palazzo Fibbioni, l'assessore allo Sport, Vito Colonna, il presidente del sodalizio biancoblu, Roberto Nardecchia, l'allenatore Matteo Gioia, i giocatori e i componenti dello staff tecnico e dirigenziale.

"Un riconoscimento - hanno spiegato sindaco e assessore - che premia non solo una vittoria che riporta la palla a spicchi cittadina in serie B a trent'anni dall'ultima volta ma l'intero percorso di crescita di una società che ha raccolto significativi risultati in ambito regionale e nazionale, può contare su un movimento di oltre 250 tesserati e rappresenta una solida realtà nell'alveo delle società sportive cittadine".

"Un successo - hanno detto in aggiunta - che premia il lavoro svolto nel corso del tempo, testimoniato dalla presenza di molti atleti provenienti dal settore giovanile nella formazione che ha disputato il campionato e vinto i playoff con Isernia. Ci auguriamo che questa vittoria sia un punto di partenza e come amministrazione sosterremo il loro cammino. C'è un progetto importante, finanziato con il Fondo complementare al Pnrr, destinato a riqualificare, valorizzare e ampliare il PalaAngeli, storica casa del Nuovo Basket Aquilano che potrà contare su una struttura ancor più efficiente per lo svolgimento delle attività della prima squadra e dei ragazzi che la frequentano quotidianamente".

Da Biondi e Colonna le congratulazioni ai giocatori, allo staff tecnico-dirigenziale e al presidente Nardecchia che, insieme al fratello Paolo, ha dedicato una vista alla pallacanestro cogliendo un risultato che inorgoglisce l'intera comunità sportiva aquilana" hanno dichiarato sindaco e assessore.

"L'invito ricevuto dal sindaco - ha detto poi il presidente del sodalizio biancoblù Nardecchia - è un altro motivo di orgoglio che si aggiunge alla felicità immensa conquistata sui parquet d'Abruzzo e Molise". (ANSA).