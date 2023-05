Giapponesi nel chietino per scoprire prodotti biologici

(ANSA) - CHIETI, 13 MAG - Una delegazione giapponese proveniente dalla città di Minami-shimabara, formata dal sindaco Matsumoto Masahiro, dalla funzionaria della sezione Promozione territorio e relazioni internazionali, Matsuura Mami, e dal responsabile per le Relazioni internazionali, Emanuele Ercole Carloni, e interessata alle produzioni biologiche abruzzesi, ha effettuato un tour tra le eccellenze enogastronomiche nel territorio della provincia di Chieti.

E, accompagnata da Confartigianato Chieti L'Aquila, con il direttore generale Daniele Giangiulli, che per l'occasione ha selezionato delle aziende dell'area della Maiella con l'obiettivo di far scoprire agli ospiti le peculiarità dell'enogastronomia locale, con particolare attenzione alla birra, al vino e all'olio, e di generare nuove relazioni commerciali tra il Giappone e l'Abruzzo, ha visitato il Birrificio Maiella a Pretoro, la Cantina Orsogna ad Orsogna e il Frantoio Verna a Guardiagrele.

I componenti della delegazione nipponica in ognuna delle tre realtà visitate hanno degustato hanno i prodotti ovvero vini, oli e pietanze tradizionali. La città di Minami-shimabara è gemellata dal 2016 con Chieti, nell'ambito di una solida relazione nata in nome di padre Alessandro Valignano, gesuita e missionario teatino che proprio in Giappone e nella città di Minami-shimabara, dove arrivò nel 1579, portò la sua opera, contribuendo a realizzare un importante 'ponte' tra l'Oriente e l'Occidente.

"La visita della delegazione di Minami-shimabara - dice Giangiulli - oltre a confermare il prezioso legame con la città di Chieti, nato in nome di padre Alessandro Valignano, rappresenta un'importante opportunità anche in termini commerciali e di scambi tra i due Paesi, nell'ambito di un percorso che può vedere protagoniste le imprese del territorio.

Basti pensare, ad esempio, che lo scorso anno la città ha ottenuto il permesso per la produzione di vino: l'esperienza del nostro territorio sarà utile ai nostri amici giapponesi per avviare le attività nel migliore dei modi. In tal senso, insieme al sindaco Matsumoto Masahiro ci siamo confrontati su molte idee che prenderanno sicuramente forma nei prossimi mesi". (ANSA).