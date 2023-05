Comunali: oltre 160mila abruzzesi al voto in 31 centri

(ANSA) - L'AQUILA, 13 MAG - Oltre 160mila abruzzesi sono chiamati alle urne per il rinnovo di 31 consigli comunali. Si vota domani, dalle 7 alle 23, e lunedì 15 maggio, dalle 7 alle 15, per le elezioni comunali. In corsa 65 candidati sindaci e 1.264 aspiranti consiglieri. Le sfide principali sono tutte in provincia di Teramo, con urne aperte proprio nel capoluogo (51.849 abitanti) e Silvi (15.393). Sono questi gli unici due comuni per cui è previsto un eventuale ballottaggio in programma domenica 28 e lunedì 29 maggio.

A Teramo i candidati a sindaco sono tre, sostenuti da 15 liste. Per il centrodestra corre l'avvocato Carlo Antonetti, sostenuto dalle liste Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia - Noi moderati, Futuro In e AmoTe, in cui confluiscono anche i candidati di Azione. Pd e M5S sostengono il sindaco uscente Gianguido D'Alberto insieme alle liste Insieme Possiamo, Innova Teramo, Teramo Vive, Bella Teramo e In Comune per Te. In corsa anche Maria Cristina Marroni (Italia Viva) sostenuta dalle liste Teramo Sul Serio, Teramo Protagonista e Azione Politica - Teramo.

Sfida a tre anche per Silvi. Ad ambire alla poltrona di primo cittadino sono l'uscente Andrea Scordella, Giuseppe Gentile e Massimo Blasiotti. Nel resto della provincia teramana si vota anche ad Alba Adriatica (12.741 abitanti), Atri (10.064 abitanti), Castilenti (1.373 abitanti); Civitella del Tronto (4.601); Controguerra (2.236); Nereto (5.274); Notaresco (6.387).

Nella Provincia di Chieti urne aperte a Castelguidone (304 abitanti); Frisa (1.626); Pizzoferrato (978); Torino di Sangro (2.945) Villa Santa Maria (1.120). Nella Provincia dell'Aquila si vota a Barete (617), Bugnara (1.034), Castellafiume (1.044), Lucoli (872), Massa d'Albe (1.365), Oricola (1.251), San Benedetto dei Marsi (3.746), Scanno (1.723).

Infine, nella provincia di Pescara si vota a Bussi sul Tirino (2.296 abitanti), Cepagatti (10.960), Nocciano (1.725), Loreto Aprutino (7.156), Pianella (8.524), Pietranico (435), Roccamorice (894), San Valentino in Abruzzo Citeriore (1.858), Turrivalignani (790). (ANSA).