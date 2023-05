L'ultima notte di Bonfiglio Liborio in scena a Gessopalena

(ANSA) - GESSOPALENA, 12 MAG - Va in scena al Teatro Di Jorio di Atessa, venerdì 12 maggio alle 21, e sabato 13 maggio, al Teatro Finamore di Gessopalena, ore 21, "L'ultima notte di Bonfiglio Liborio", uno spettacolo di Davide Cavuti tratto dal romanzo "Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio" di Remo Rapino, vincitore del Premio Campiello 2020 edito da minimum fax, con Pino Ammendola. Accanto a lui l'attore abruzzese Alessandro Blasioli, musiche originali di Davide Cavuti, scenografia di Emanuele D'Ancona. Una produzione del Teatro Stabile d'Abruzzo, in collaborazione con MuTeArt Produzioni.

"Pure io lo so", come si legge nel libro "e sempre ci penso, notte e giorno, d'inverno e d'estate, ogni giorno che il Padreterno fa nascere e morire, con la luce e con lo scuro, ci penso, che c'ho sempre pensato per vedere di capire a come mai sta coccia mia da quasi normale s'è fatta na cocciamatta, tutta na matassa sgarbugliata fuori di cervello". "Dopo aver letto il meraviglioso libro "Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio" e firmato la musica originale del documentario "Gli occhi di Liborio -, ha dichiarato Davide Cavuti - ho voluto realizzare questo spettacolo per raccontare la vicenda umana di Bonfiglio Liborio. Ringrazio chi ha sostenuto questo progetto teatrale e tutti i miei preziosi collaboratori. Con questo spettacolo, si completa il viaggio artistico attraverso i grandi testi degli autori senza tempo: Remo Rapino rappresenta un modello per i giovani, che spero si avvicinino sempre più numerosi al mondo del teatro e della cultura in generale".

