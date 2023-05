L'Aquila, celebrazioni per S. Bernardino da Siena compatrono

(ANSA) - L'AQUILA, 12 MAG - Con un concerto di musica sacra dell'Orchestra da Camera Aquilana e Corale 99 con la Direzione del Maestro Carmine Gaudierisi si apriranno, domenica 14 maggio alle ore 21, nella Basilica di San Bernardino, le celebrazioni in onore del Santo, compatrono dell'Aquila, festeggiato il 20 maggio. Nei giorni 16, 17 e 18 maggio triduo di preparazione: alle ore 18.30 nella Basilica di San Bernardino Santa Messa con predicazione e al termine preghiera al Mausoleo di San Bernardino. Venerdì 19 maggio, alle ore 11, nell'Auditorium del Parco, Tavola Rotonda "Il fenomeno dell'usura nell'attuale contesto economico-sociale. Dalla predicazione di San Bernardino da Siena ai giorni nostri". L'Evento è organizzato dal Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza. Dopo la messa delle 17 ci sarà la processione al Mausoleo del Santo, Transito e apertura dell'Urna, Consegna del cotone benedetto.

Alle ore 19.30 sul Sagrato della Basilica "Insieme contro l'usura", concerto della Banda musicale del Corpo della Guardia di Finanza.

Sabato 20 maggio ore 11, santa messa solenne e celebrazione dell'offerta dell'olio per la lampada votiva presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Edoardo Menichelli, vescovo emerito di Ancona-Osimo, e offerta dell'olio a cura dell'Istituto Superiore "Giovanni Caselli" della città di Siena.

Alle ore 17.30 affidamento delle Comunità con accoglienza sul sagrato al sindaco di L'Aquila, ai sindaci dei Comuni confinanti e dei vicini Comuni del versante laziale. Seguirà l'atto di Affidamento a S. Bernardino da parte delle autorità riunite presso il Mausoleo. Alle ore 19, dopo la messa, avvio della processione con la statua e la reliquia del Santo per le vie della città, con accompagnamento della Processione a cura del Complesso Bandistico Città di Paganica. Sul sagrato della basilica, al rientro della processione, benedizione solenne con la reliquia del Santo, preghiera per la Città di L'Aquila e per i Comuni presenti e chiusura della solennità con l'esibizione del Gruppo Sbandieratori Città dell'Aquila. (ANSA).