Giulianova,festa conclusiva"La sicurezza si fa strada"di Aci

(ANSA) - TERAMO, 12 MAG - Festa e premiazioni al Palazzo Kursaal di Giulianova per 170 studenti invitati dall'Aci di Teramo per l'evento conclusivo del Progetto "La sicurezza si fa strada" e che ha visto durante l'anno numerosi incontri di sensibilizzazione, percorsi formativi e simulazioni sulla sicurezza stradale. Alla manifestazione, che l'Aci ha voluto organizzare in concomitanza della Settimana europea della Sicurezza stradale tra il 6 e il 13 maggio, hanno partecipato tutte le classi terze delle scuole secondarie degli istituti comprensivi Giulianova 2 e Teramo 4.

L'Aci, oltre a stanziare una donazione di 500 euro per ogni istituto ai fini del potenziamento dell'offerta formativa sulla sicurezza stradale, ha donato 9 caschi omologati ad altrettanti studenti che si sono distinti nel corso del progetto.

Durante gli incontri preparatori a ciascun ragazzo è stato consegnato un manuale per la preparazione all'esame per la patente AM redatto alla luce dei quiz ministeriali utilizzati per l'esame. Il manuale era corredato da un app dedicata attraverso la quale i ragazzi hanno avuto modo di prendere confidenza con i test ed essere avviati alle buone pratiche e alle norme sulla circolazione stradale.

Dopo il saluto dell'amministrazione comunale di Giulianova, c'è stato un momento di confronto promosso dal presidente dell'Aci Carmine Cellinese. "Questo - dichiara il presidente Aci - è ormai un progetto consolidato che trae la sua forza dall'interesse che i ragazzi mostrano per il conseguimento del cosiddetto "Patentino". Come Aci Teramo abbiamo da sempre la mission di formare una cultura della Sicurezza stradale nelle nuove generazioni nel segno di una cooperazione stretta di tutti i soggetti coinvolti, interni ed esterni al mondo della scuola, per attuare un percorso formativo integrato che possa far sviluppare la consapevolezza dei rischi connessi alla circolazione stradale e quindi indurre comportamenti virtuosi, con la chiara consapevolezza delle "regole della strada" e l'importanza delle stesse". (ANSA).