Ferrara, Corte Conti certifica difficoltà Chieti dal 2012

(ANSA) - CHIETI, 12 MAG - "Studieremo bene le 115 pagine di sentenza, che motivano le ragioni della decisione della Corte dei Conti di non omologare il piano di riequilibrio, ma da una prima lettura sembra che i giudici abbiano cristallizzato chiaramente sia la situazione economica e finanziaria attuale a cui abbiamo fatto fronte in questi due anni, sia quella storica del Comune nel corso dell'ultimo decennio. La Corte dei conti oggi certifica nero su bianco che le criticità erano tante e gravissime già dal 2012", così Il sindaco Diego Ferrara dopo aver ricevuto la sentenza della Corte della Conti circa il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune, completa delle motivazioni che hanno portato i giudici ad emettere il pronunciamento, a seguito della seduta del 20 aprile scorso a L'Aquila.

"In estrema sintesi, nelle ultime pagine, dove la situazione economica e finanziaria viene dettagliatamente ricostruita, si legge che le criticità risalgono al 2012, anno da cui i problemi del Comune sono divenuti via via più importanti, con un "aggravamento" nel 2017/2018 e un crescendo che si attenua solo nel 2022, con un lieve miglioramento che deriva dalla nostra azione e dalle scelte compiute per migliorare l'attività di riscossione, ma che non è risultato sufficiente ad alleviare in modo sostanziale la gravità del problema", conclude Ferrara..

