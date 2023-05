Calcio: Gatti segna al 97' e vince 113mila euro in Abruzzo

(ANSA) - PRATOLA PELIGNA, 12 MAG - Una consistente vincita di 113.262 euro si è registrata, ieri sera, nell'agenzia di scommesse Goldbet a Pratola Peligna, in provincia dell'Aquila.

Grazie a cinque giocate da due euro ciascuno delle stesse partite e ad un'altra da quattro euro, con possibilità di un errore, un cliente dell'agenzia ha portato a casa il cospicuo bottino. Fino al novantesimo minuto il sogno sembrava svanito.

Poi il gol di Zeki Amdouni del Basilea, al 92 esimo, che ha gelato lo stadio Artemio Franchi per la sconfitta della Fiorentina.

Il pareggio di Gatti della Juventus, al 97 esimo, ha mandato al settimo cielo il fortunato giocatore, residente in Valle Peligna, che ha comunicato subito la vincita su whatsapp agli operatori dell'agenzia. Tutte le giocate erano infatti incentrate sulle semifinali della Conferenze League ( Fiorentina-Basilea e West Ham United- Az Alkmaah) e della Europa League (Juventus- Siviglia e Roma- Bayer Leverkusen).

"Avevo perso le speranze. Negli ultimi sette minuti è cambiato tutto. Non riesco ancora a crederci", ha commentato il fortunato dopo aver avviato le operazioni per riscuotere la vincita. Non è la prima volta che in Valle Peligna la dea bendata regala grandi emozioni. Lo scorso 2 aprile, a Sulmona, un pensionato aveva vinto una casa da mezzo milione di euro.

(ANSA).