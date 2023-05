Bandiere Blu, in Abruzzo confermate le 14 del 2022

(ANSA) - PESCARA, 12 MAG - Restano invariate, rispetto al 2022, le 14 Bandiere Blu assegnate dalla Foundation for Environmental Education (Fee) alle località balneari e lacustri abruzzesi. Si tratta di Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi, nel Teramano; Pescara; Francavilla al Mare, Fossacesia, Vasto e San Salvo, nel Chietino; dei laghi di Villalago e Scanno, nell'Aquilano. A queste si aggiunge la Bandiera Blu per gli approdi, assegnata al porto turistico 'Marina di Pescara'.

A livello nazionale sono 226 le località italiane marine e lacustri che hanno ottenuto il riconoscimento di Bandiera Blu nel 2023 per la qualità del loro ambiente, 16 in più rispetto alle 210 dello scorso anno: 17 i nuovi ingressi, uno il Comune non confermato. Le 226 località italiane comprendono 458 spiagge, l'11% delle spiagge premiate a livello mondiale. Oltre ai Comuni, hanno ricevuto la Bandiera Blu anche 84 approdi turistici.

Il riconoscimento è assegnato a località marine e lacustri sulla base della pulizia delle acque, la gestione dei rifiuti, le aree verdi e le piste ciclabili, i servizi sulle spiagge e nel comune, le strutture alberghiere e altro. (ANSA).