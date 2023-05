Volley, la nazionale femminile si prepara a Lanciano

(ANSA) - LANCIANO, 11 MAG - Parte da Lanciano la nuova avventura della nazionale femminile di volley, campione d' Europa. Domenica è iniziata la prima collegiale di allenamenti al Palasport che andrà avanti fino al 14 maggio, poi la seconda tranche dal 17 al 24 maggio. Stamani è stato presentato in municipio il triangolare tra Italia, Canada e Croazia. Presenti i vertici della Fipav nazionale e abruzzese, il sindaco Filippo Paolini e Davide Mazzanti, ct delle azzurre, che si prepara ad affrontare la fase intercontinentale della Volleyball Nations League. L'appuntamento successivo sarà con i Campionati europei di agosto, all'Arena di Verona.

Prima della fine dell'anno, le ragazze di Mazzanti avranno un nuovo impegno in Polonia, con il Torneo di qualificazione olimpica. A Lanciano il commissario tecnico Mazzanti ha convocato 14 atlete per iniziare il periodo di preparazione in vista della Volleyball Nations League 2023. Il torneo triangolare con Croazia e Canada si svolgerà dal 22 al 24 maggio. Le 14 atlete convocate sono Martina Armini, Beatrice Gardini e Linda Nwakalor, Ilaria Battistoni, Anna Danesi, Francesca Bosio, Alessia Mazzaro, Rachele Morello, Emma Cagnin, Giorgia Frosini, Federica Carletti, Agnese Cecconello, Binto Diop, Sofia D'Odorico.

Il ct Mazzanti ringrazia per l'ospitalità e dice soddisfatto: "Il palazzetto ha davvero due campi per il cambio. Questa collegiale è importante per il torneo Vnl; Turchia, Hong Kong e Bangkok ci aspettano. Vogliamo arrivare in Texas, sarà stressante, perché arriva dopo una stagione in cui le ragazze hanno dato tutto nei club. Questo è il periodo più importante per mettere a punto forma fisica e mentale e siamo in un posto nuovo che può rigenerare e aiutare le ragazze. L'Abruzzo è una regione nuova anche per me - chiude scherzando il ct - anche noi tecnici siamo sempre in palestra". (ANSA).