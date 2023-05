Studente-atleta, Francesca Pozzo campionessa windsurf

(ANSA) - PESCARA, 11 MAG - Francesca Pozzo, studentessa dell'Istituto Alberghiero Ipssar 'De Cecco' di Pescara, classe 3/a sezione A indirizzo Sala e Vendita, è diventata campionessa italiana di Windsurf nella sua categoria, 'under 19 windsurfer class', anche grazie al programma ministeriale 'studente-atleta'. A renderlo noto è la dirigente dell'istituto Alessandra Di Pietro che ha accolto a scuola la giovane accompagnata dal suo docente di Scienze Motorie e tutor sportivo della scuola, il professor Matteo D'Orazio.

"Un onore per il nostro Istituto poterla vedere sui nostri banchi - commenta la dirigente - e che ci ha permesso di sperimentare il successo del programma 'studente-atleta' che, come previsto dal Dm 279 del 2018, consente l'attivazione di programmi di docenza straordinari per ragazzi impegnati anche con lo sport agonistico, permettendo allo studente di continuare a studiare e a seguire il proprio percorso formativo, conciliando tale attività con quella sportiva che, a livelli elevati, richiede costanza, presenza e tante ore di allenamento".

Francesca Pozzo ha già conquistato podi e successi: terza al Campionato del Mondo di Windsurf 2022 long distance categoria donne under 19; prima al Campionato Italiano 2021 e al Campionato italiano 2023.

"'L'Ipssar 'De Cecco' - ha spiegato la Di Pietro - ha attivato il programma 'Studente-atleta' per alcuni studenti con l'obiettivo di creare le condizioni per superare le criticità che nascono durante il percorso scolastico degli studenti-atleti, soprattutto le difficoltà nella regolare frequenza delle lezioni. Il progetto ha previsto l'individuazione di alcuni docenti referenti per ogni Istituzione scolastica aderente all'iniziativa, docenti che hanno il compito di curare il coordinamento con gli Organismi sportivi interessati e di definire con i Consigli di classe il Percorso Formativo Personalizzato per ciascun ragazzo. Questo significa che lo studente-atleta può usufruire di una piattaforma e-learning predisposta a livello nazionale che permette di seguire comunque le lezioni". (ANSA).