Giro: zero gradi sul Gran Sasso per la prima tappa di montagna

(ANSA) - L'AQUILA, 11 MAG - La temperatura si aggira introno a 0 gradi e sembra inverno. Nebbia rada e freddo diffuso, come a febbraio. Così si presenta per domani la zona della stazione sciistica di Campo Imperatore, dove è previsto l'arrivo della Tappa 7 Giro 2023: Capua Gran Sasso d'Italia (Campo Imperatore), di 218 km.

Oggi c'è nebbia e freddo sulla cima del Gran Sasso d'Italia.

Il tempo sembra quello invernale e "vestitevi come d'inverno" raccomandano i gestori della stazione. A Campo Imperatore si accederà con la funivia, tutti venduti i mille biglietti messi a disposizione dall'amministrazione comunale. Le strade sono chiuse alle auto, ma sono numerose le biciclette che prevedono di salire sulla strada che vide nel 1999 scalatore un indimenticabile Marco Pantani.

Le strade sono ormai pulite, costeggiate da muri di neve accumulati dagli spazzaneve della Provincia dell'Aquila che hanno lavorato in questi giorni. Le previsioni meteo danno un tempo incerto tra nuvole, nebbia e freddo. Tutti in attesa della Carovana Rosa da Capua, si spera che non piova, per preservare lo spettacolo che il paesaggio montano riserverà nella prima vera tappa di montagna del Giro 2023. (ANSA).