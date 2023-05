Giro: partiti gli screening di prevenzione all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 11 MAG - "Divulgare la cultura della prevenzione sulle malattie oncologiche è fondamentale, la Asl ha disposto un percorso di screening, un programma che prevede il controllo gratuito contro il tumore al seno, all'utero e al colon a cui in molti dovrebbero partecipare". L'appello degli organizzatori arriva in una giornata dedicata alla prevenzione e al benessere fisico e mentale a 360 gradi, tra arte e sport, e a lanciarlo è la Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila presente con uno stand informativo al Parco del Castello, in occasione di "L'Aquila in rosa, aspettando il giro", con un ricco calendario di appuntamenti in programma il 10-11-12-14 maggio in attesa della tappa con arrivo a Campo Imperatore, organizzato dal Comune dell'Aquila.

"Ad oggi però - scrivono ancora gli organizzatori - per alcuni di questi test, l'adesione è ancora molto bassa. Siamo qui con l'obiettivo di sensibilizzare quante più persone possibili, sono 10 minuti che valgono la vita".

"La Asl ha disposto un'importante organizzazione per attivare questo percorso di prevenzione al Parco del Castello", spiega Maria Gabriella Casilio, referente per lo screening mammografico e presidente dell'associazione Humanitas. Presente anche uno stand dell'associazione Salute Donna Onlus nella prima giornata di ecografia mammaria e visita senologica gratuita: "Una grande adesione che ci rende molto felici - spiega Laura Pizzocorno, del Comitato scientifico di Salute Donna Onlus - in genere le donne, soprattutto quando si tratta di visite senologiche e mammografie rispondono bene, e questo è un grande punto di partenza".

Hanno sfidato il tempo incerto i fratellini Ginevra e Francesco Margiotta, piccoli artisti aquilani che si sono esibiti in street art portando l'opera "Il Cammino della pace".

Ci sono disegnate delle biciclette che si incontrano su uno sfondo colorato, che parla di pace. Dalle 15.30 allo Stadio Gran Sasso d'Italia si gioca l'amichevole L'Aquila 1927 Calcio femminile-Women L'Aquila soccer. Domani, giorno della tappa, alle 18, la chiesa di San Silvestro, ospita l'esibizione di 'AqinCrescendo', orchestra giovanile di 150 elementi diretta dal maestro Simone Genuini, a cura del Conservatorio di musica 'Alfredo Casella'. (ANSA).