Dipendente sala slot mette in fuga rapinatore a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 11 MAG - Tenta una rapina alla sala slot ma la dipendente che era all'interno riesce a rifugiarsi in ufficio, costringendo il malvivente a scappare a mani vuote. È accaduto martedì scorso 9 maggio intorno alle 20.30 nella sala slot di Montesilvano dove un uomo ha tentato una rapina, minacciando con una pistola la dipendente, intimandogli di consegnargli i soldi. La donna è riuscita a rifugiarsi in ufficio, facendo desistere il malvivente che ha prima tentato di sfondare a calci la porta del locale e poi di prendere i soldi nel cassa del bar, prima di essere costretto a fuggire a mani vuote.

Le indagini degli agenti della Squadra Volante e Squadra Mobile hanno permesso di risalire in poche ore al presunto autore che è stato fermato a casa della madre dove i poliziotti hanno rinvenuto l'abbigliamento utilizzato dall'uomo e nel giardino anche la pistola a gas e piombini utilizzata. Tutto sottoposto a sequestro. L'uomo, di quasi 43 anni, pescarese, e che era in prova ai servizi sociali, è stato arrestato con l'accusa di tentata rapina aggravata. (ANSA).