Dayco Europe, impianto fotovoltaico 750Kw in sede Colonnella

(ANSA) - COLONNELLA, 11 MAG - Inaugurato, nella sede di Colonnella della Dayco Europe, stabilimento che conta cento dipendenti e produce cinghie dentate e Cvt per il mercato industriale e aftermarket auto, un impianto fotovoltaico di 750 KW. Ne dà notizia Confindustria Teramo, a cui l'azienda è associata.

L'impianto, installato sui tetti di entrambi gli edifici industriali dopo la rimozione in completa sicurezza dell'amianto presente, produrrà circa 850 MWh all'anno. Con l'impianto fotovoltaico in funzione, l'azienda stima di risparmiare circa il 27% dell'energia acquistata in rete. Ricorrere ad una fonte di energia pulita e rinnovabile - sottolinea Confindustria - permette alla Dayco di Colonnella non solo di risparmiare sui costi energetici, ma soprattutto di ridurre l'impatto ambientale. Con il nuovo impianto, infatti, si stima una riduzione di circa 260 tonnellate di Co2 all'anno, il cui beneficio è pari all'impatto ambientale di circa 4.760 alberi.

"Il nostro augurio alla Dayco Europe - afferma il presidente di Confindustria Teramo, Lorenzo Dattoli, congratulandosi con l'azienda - è quello di continuare ad essere esempio e stimolo per promuovere i valori dell'impresa, quelli che ci vedono in prima linea ogni giorno con le nostre aziende, le nostre famiglie ed i nostri collaboratori". (ANSA).