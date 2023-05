Aree risulta, firmato accordo programma per sede Regione

(ANSA) - PESCARA, 11 MAG - Siglato, dopo l'approvazione della relativa delibera di Giunta, l'accordo di programma per la realizzazione della nuova sede della Regione Abruzzo nelle aree di risulta di Pescara. Ad apporre la firma sul documento, che segue la stipula di un precedente protocollo d'Intesa, sono stati il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio e il sindaco di Pescara Carlo Masci, nel corso di un incontro nella sede della Regione, nel capoluogo adriatico.

La nuova sede degli uffici della Regione interessa le aree di risulta dell'ex stazione centrale di Pescara che saranno riqualificate attraverso l'intervento denominato "Parco centrale" da realizzarsi a cura del Comune di Pescara. Nello specifico, la nuova sede troverà collocazione all'interno delle aree di risulta e precisamente nella porzione perimetrale, posta in adiacenza a Corso Vittorio Emanuele II, prospiciente la stazione centrale, il terminal degli autobus e via Piave.

Il progetto prevede anche la realizzazione di parcheggi pertinenziali che potranno essere realizzati nell'area oggetto dell'accordo oppure nell'ambito del progetto del parco centrale.

I costi di realizzazione delle opere sono stimati in complessivi 48 milioni 500mila euro. Inoltre, la Regione si impegna, nell'ambito della programmazione FSC 2021-27, al finanziamento delle opere relative al completamento del progetto del Parco centrale, che sarà oggetto di una apposita convenzione, in esecuzione del protocollo d'intesa del settembre scorso.

"Si tratta di un passaggio storico non solo per la città di Pescara ma per l'intero Abruzzo - afferma Marsilio - Infatti, grazie ad una efficace attività sinergica, diamo seguito agli impegni condivisi con l'amministrazione comunale di Pescara. Circostanza che ci consentirà di sbloccare vicende che, per anni, sono rimaste a metà tra leggende metropolitane e chiacchiere da bar. La realtà è una e una sola: la sede della Regione si farà senza se e senza ma".

In video le dichiarazioni del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri (ANSA).