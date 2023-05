Operazione 'Chiavetta magica', al via processo in appello

(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 MAG - Clonavano le chiavette di pagamento dei distributori di bevande e snack utilizzati negli stabilimenti Fiat di Molise, Abruzzo e Puglia. Per quattro degli operai coinvolti nell'operazione dei carabinieri di Termoli 'Chiavetta magica' scattata a dicembre 2014, tra cui il presunto capo dell'organizzazione, si prospetta il processo di secondo grado che prenderà il via il prossimo 18 maggio.

A presentare il ricorso, gli avvocati degli imputati, i penalisti Michele Liguori e Amerigo a seguito delle risultanze del giudizio di primo grado del Tribunale di Larino che aveva assolto i quattro per vari capi di imputazione tra cui la truffa aggravata e l'alterazione di strumenti di pagamento, ma non dall'associazione a delinquere.

Era l'8 dicembre del 2014 quando scattò l'operazione "'Chiavetta Magica' ad opera dei Carabinieri della città, coordinata dall'allora Procuratore di Larino Ludovico Vaccaro.

Furono 15 gli arresti tra Molise, Abruzzo e Puglia a conclusione di una indagine sulla clonazione delle chiavette di pagamento per i distributori automatici di bevande utilizzati nelle aziende e negli uffici. (ANSA).