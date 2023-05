Manutentori di eBike, arriva corso formazione Neet a Ortona

(ANSA) - ORTONA, 10 MAG - Nuova edizione in Abruzzo per formare manutentori di eBike. Ortona infatti ospiterà la nuova edizione di NeetON. Partito nel 2019, il progetto di formazione che ha l'obiettivo di favorire l'occupabilità dei Neet (Not in Education, Employment or Training) attraverso specifici corsi di formazione, è già arrivata a 13 edizioni. Gli ultimi dati Istat dicono che la percentuale di Neet in Italia è più alta rispetto alla media europea. Nel nostro Paese c'è il 23,1% dei giovani tra i 15 e i 29 anni che non si formano, non studiano e non lavorano. Per questo, Bosch Italia, in collaborazione con LabLaw, ManpowerGroup, Fondazione Human Age Institute e la Corporate Academy Bosch TEC, ha deciso di avviare anche nel 2023 NeetON, il progetto nato con l'obiettivo di trasferire competenze tecniche e trasversali che consentano ai Neet di entrare ed essere competitivi nel mondo del lavoro. Sono stati oltre 170 i Neet che hanno partecipato alle tredici edizioni precedenti, durante le quali sono state erogate più di 2.100 ore di formazione. Dopo la prima edizione partita lo scorso marzo a Napoli con l'obiettivo di formare giovani operatori Industry 4.0, lunedì scorso 8 maggio è partita una nuova edizione a Ortona, in concomitanza con il Giro d'Italia che ha preso il via dall'Abruzzo. Grazie al corso di formazione, i Neet potranno acquisire le competenze necessarie per diventare manutentori di eBike. Per poter vivere quest'esperienza, i ragazzi disoccupati da almeno 12 mesi e residenti in Italia, possono inviare la propria candidatura sul sito Manpower. In un mondo in cui l'attenzione verso l'ambiente e la salvaguardia del nostro pianeta occupano una posizione fondamentale, Bosch, LabLaw e ManpowerGroup si impegnano a formare i nuovi professionisti del futuro, consapevoli che il mercato del lavoro richiederà sempre più figure specializzate in settori chiave per la sostenibilità.

I partecipanti seguiranno il corso in presenza presso le aule del Cnos-Fap di Ortona, tra lezioni teoriche e prove pratiche.

(ANSA).