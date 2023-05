Cento eventi nel cartellone del "Maggio Teatino"

(ANSA) - CHIETI, 10 MAG - Sono un centinaio gli appuntamenti inseriti nel cartellone del "Maggio Teatino", mostre, concerti, teatro, piccoli e grandi eventi fra i quali la Notturna Città di Chieti, il Premio Prisco, l'evento con i Vignaioli Teatini, Chieti Classica, il Palio de lu Ricchiappe, l'Infiorata, il secondo Gran Criterium Vetturette. Mentre per quanto riguarda la festa in onore del patrono di Chieti, San Giustino, l'appuntamento è con il concerto di Anna Tatangelo l'11 maggio alla Villa comunale, condizioni meteorologiche permettendo. Un concerto che, ha sottolineato in conferenza stampa il vicesindaco e assessore agli eventi Paolo De Cesare, non grava sul bilancio dell'Ente, grazie a un accordo di sponsorizzazione con il Consorzio del centro commerciale Megalò.

"Stiamo attraversando un momento molto difficile dal punto di vista economico che non dipende da noi, ma da una situazione ereditata, nonostante ciò, siamo riusciti a garantire alla città un'animazione culturale in grado di garantire vita ed economia - ha detto De Cesare - Il Maggio Teatino è un iconico appuntamento che dà spazio e voce alle associazioni teatine che come Comune supportiamo con servizi, spazi e logistica. A loro va il nostro ringraziamento, come ringraziamo il sindaco per aver sostenuto questa esigenza". "Il cartellone e il concerto sono la migliore risposta alle critiche ricevute da qualche voce dell'opposizione - ha detto l'assessore al Commercio Manuel Pantalone - Fra gli eventi ci sono anche alcuni appuntamenti sportivi e una rassegna dello Street Food, i buskers ed eventi collaterali, che porteranno movimento, in sinergia con iniziative che riguarderanno anche il commercio ambulante. La risposta al bando del Maggio Teatino è stata straordinaria, abbiamo oltre cento eventi fino al 17 giugno. Vogliamo continuare a generare economie che facciano da linfa a un tessuto positivo per la città, conta il risultato e la qualità che questa amministrazione continua ad assicurare".

(ANSA).