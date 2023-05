Caro affitti: GD, situazione complessa anche in Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 10 MAG - "Il problema del caro affitti è un tema urgente da affrontare in tutto il Paese per dare risposte alla nostra generazione. Come Giovani Democratici abruzzesi diamo tutto il nostro sostegno alle ragazze e ai ragazzi ora in protesta. L'aumento dei prezzi, unito alla scarsità di residenze pubbliche dedicate a studentesse e studenti, rende complessa la situazione anche nella nostra regione". Lo afferma Saverio Gileno, coordinatore della segreteria dei Giovani Democratici Abruzzo, a proposito delle proteste contro il caro affitti.

"Per quanto riguarda l'Abruzzo, pur non raggiungendo il livello di criticità che affligge le grandi città - afferma Gileno - secondo uno studio di Immobiliare.It ad aprile 2023 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media 7,98 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 10,53% rispetto ad aprile 2022 (7,22 euro mensili al mq).

"A Milano - prosegue - per potersi permettere una stanza singola bisogna mettere a budget 620 euro. A Roma, in media, 465 euro. Padova, Firenze e Bologna circa 450 euro. Prezzi che aumentano sempre di più, anno dopo anno, rendendo insostenibile l'essere fuorisede per poter studiare, condizione che riguarda migliaia di giovani abruzzesi che studiano fuori regione. Nei giorni scorsi sono passato, a Milano, a dare il mio sostegno a Ilaria Lamera, la studentessa che per vari giorni si è 'accampata' davanti al Politecnico per protestare contro l'insostenibile costo degli affitti per una abitazione".

"L'impegno, del Governo e della Regione, dovrebbe essere quello di incentivare il diritto allo studio tramite solide politiche abitative, invece - conclude Gileno - il Governo ha cancellato il fondo per gli affitti di 330 milioni di euro".

(ANSA).